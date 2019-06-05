Захарова предупредила о последствиях решения США бросить вызов России в Арктике

Планы США бросить вызов России в Арктике приведут к неблагоприятным последствиям для стран региона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, подход США «чреват самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона, так и для его развития в целом», передает ТАСС.

Она также отметила, что подобные заявления свидетельствуют о наметившемся изменении подхода Вашингтона к Арктике. «Преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности», – сказала дипломат.

22 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены наращивать число кораблей ледового класса, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с тем, чтобы противостоять России и Китаю в этом регионе.

Сейчас у США в распоряжении есть тяжелый ледокол Polar Star, построенный в 1976 году, и средний ледокол Healy, который спустили на воду в 2000 году. По данным сайта береговой охраны, США собрались построить еще три корабля. Первый из них должен быть готов к 2023 году.

В начале мая американский генерал призвал США готовиться к российскому удару из Арктики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД