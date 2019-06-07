Трамп собрался ввести чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим ЧП на южной границе государства, сообщают СМИ.

В предварительном варианте декларации говорится, что США не раз просили Мексику помочь решить проблему незаконной миграции, но Мексика «позволила массовому нарушению границы только усилиться».

Трампа планирует объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики, передает ТАСС со ссылкой на Hill.

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил заявил о намерении заблокировать декларацию, но Трамп может наложить на решение законодателей вето.

В феврале Трамп уже вводил чрезвычайное положение. При этом конгрессмены не смогли отменить его вето.