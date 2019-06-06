Москалькова посетила в больнице пострадавшего в Косово дипломата

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг в сопровождении сербского омбудсмена Зорана Пашалича посетила в больнице российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который в конце мая пострадал в Косово.

«Желаю вам скорейшего выздоровления. Такого цинизма невозможно было ожидать. В России заведено уголовное дело, идет расследование. Мы обратимся в Совет Европы и ООН, чтобы этот случай получил жесткую оценку», – приводятся ее слова на сайте российского омбудсмена.

Краснощеков поблагодарил за заботу российского омбудсмена и отметил, что инцидент в Косово и Метохии отражает ситуацию в регионе.

«Этот эпизод показывает ситуацию, которая там существует. Косово хочет дискредитировать сотрудника миссии, миссию ООН, всю организацию», – сказал сотрудник ООН.

По словам Татьяны Москальковой, травмы Краснощекова относятся к категории тяжких.

«Пострадал хрусталик левого глаза, это очень тяжело восстанавливается, если восстанавливается вообще. У человека два перелома, жуткие головные боли», – отметила уполномоченный.

«Это грубейшее нарушение норм права и прав человека. Нападавшим было известно, что это сотрудник ООН, это добавляет особый цинизм ситуации», – подчеркнула Татьяна Москалькова.

28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью. Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции. Его отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата.

Избиение россиянина было вынесено на обсуждение в ходе заседания Совета Безопасности ООН.