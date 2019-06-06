Путин заявил о сложностях в заключении мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин заявил, что он и премьер Японии Синдзо Абэ точно хотят заключить мирный договор между двумя странами, однако это «сложный процесс».

Он также отметил, что Россия не подвергает сомнению право Японии обеспечивать безопасность любыми методами, но у Москвы есть озабоченности по военному сотрудничеству Токио и Вашингтона, передает РИА «Новости».

Путин сказал, что России и Японии нужно повысить степень доверия, создать условия для принятия серьезных решений. В пример он поставил отношения с Китаем, в которых России удалось решить ряд спорных вопросов.

«Так же нужно действовать и с Японией», – сказал Путин.

1 июня японские СМИ сообщили, что правительство Японии решило отказаться от заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня.

Напомним, на саммите G20 в конце июня планируется встреча Абэ и Путина.