Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией

Правительство Японии решило отказаться от заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня, сообщают местные СМИ.

Газета Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники сообщает, что японское правительство хотело подготовить рамочное соглашение по мирному договору к саммиту G20, который пройдет в Осаке в конце июня.

В рамках саммита планируется встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

Токио, в частности, собирался подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, по которой российская сторона заявляла о готовности передать два острова южной части Курильской гряды Шикотан и Хабомаи после заключения с Японией мирного договора.

Однако на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности. Например, Москва выражала беспокойство по поводу возможности размещения на островах наземных систем ПРО Aegis Ashore американского производства в случае их передачи Японии.

В результате к саммиту Япония и Россия сосредоточатся на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Ранее Лавров заявил, что вопрос территориального размежевания с Токио может быть рассмотрен только после подписания мирного договора.

До этого глава МИД подчеркивал, что Москва не давала оснований заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях.

Он также уточнял, что Россия готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.

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