Лавров отверг заявления Токио о заключении мирного договора на японских условиях

Москва не давала представителям Токио оснований заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях, заявил в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс» глава МИД России Сергей Лавров.

«Наша позиция очень проста. Для того чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что премьер Японии Синдзо Абэ в японском парламенте заявил, что собирается «обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях», однако откуда у главы правительства этой страны такое убеждение, Лавров не знает.

«Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений», – подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что Путин и Абэ говорили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, но это говорит о том, что Россия ведет разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа, в котором четко указано, что сначала должен быть заключен мирный договор.

«А это, как я уже многократно говорил, означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды», – указал глава МИД.

Он назвал странным тот факт, что Токио не хочет соглашаться с итогами Второй мировой войны.

«Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится», – заключил Лавров.

Он также подчеркнул, что в Москве не видели никаких проектов рамочного соглашения о мирном договоре от Токио. Кроме того, договоренностей по срокам решения проблемы мирного договора у двух стран тоже нет, добавил Лавров.

«Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались», – заметил также министр.

Он отметил, что решение о мирном договоре должны поддержать граждане и России, и Японии.

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», а – передает его слова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.