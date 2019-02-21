Лавров уточнил, какой мирный договор Россия готова подписать с Японией

Москва готова подписать сейчас мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы были бы готовы прямо сейчас подготовить и подписать мирный договор, но не мирный договор в том смысле, в котором такого рода договоры подписываются сразу после войн, потому что состояния войны между нами давным-давно прекращено», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что Россия хотела бы подготовить договор с позиции десятилетий совместного сосуществования и сотрудничества в целом ряде областей. В документе, по мнению министра, должны быть изложены основы «добрососедских дружественных отношений» России и Японии.

При этом он указал, что подписание мирного договора должно учитывать итоги Второй мировой войны.

«Подписание мирного договора не может не предполагать обязательное подтверждение итогов Второй мировой войны, как они были закреплены во многих документах, но самое главное – как они закреплены в Уставе ООН. Там записано, что все, что сделали державы-победительницы, не подлежит обсуждению», – сказал Лавров.

По его словам, невозможно уйти от этого факта, однако пока Россия не видит готовности Японии «подтвердить то, под чем она подписалась, вступая в ООН», касательно итогов Второй мировой войны.

«Если брать сферу безопасности, приоритет для Японии – военный союз с США, а США объявили Россию главным противником, если не врагом. Это однозначно создает сложности в выводе отношений на качественно новый уровень, равно как и по той же причине союза с США Япония во всех международных структурах голосует с ними, в том числе по всем вопросам, по которым Россия голосует противоположно», – добавил Лавров.

Между тем, накануне премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что на переговорах с Россией пока не удается добиться нужного для Токио результата, однако он обещал продолжить активные переговоры по мирному договору.

Ранее сообщалось, что мирный договор обсуждается на основе положений Совместной декларации 1956 года.