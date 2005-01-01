Абэ признал отсутствие нужного результата на переговорах с Россией по Курилам

Глава японского правительства Синдзо Абэ выразил мнение, что история, возможно, даст суровую оценку его неспособности добиться нужного Токио результата на переговорах с Россией о мирном договоре.

«Политические деятели постоянно стоят перед вопросом о том, как посмотрит история на их усилия. На переговорах с Россией, к сожалению, пока не удалось добиться результата. Так что история, возможно, даст этому суровую оценку», – заявил японский премьер, передает ТАСС.

В то же время он заверил, что на переговорах о мирном договоре он придерживается прежней последовательной позиции Японии. «Северные территории (как в Токио именуют южную часть Курил) – это острова, где наша страна обладает суверенитетом», – сказал он.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

Напомним, японское правительство, чтобы не повредить переговорам с Россией, воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли северные Курильские острова «исконно японской территорией».