Лавров сказал, когда будет рассмотрен вопрос размежевания с Японией

Москва исходит из того, что вопрос территориального размежевания с Токио может быть рассмотрен только после подписания мирного договора, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, что в советско-японской декларации 1956 года «четко зафиксировано»: Россия и Япония «подписывают мирный договор, только затем мы будем рассматривать вопрос территориального размежевания», передает ТАСС.

«И никак иначе. Только в такой последовательности», – подчеркнул он.

Министр указал также, что российская сторона на переговорах с Японией учитывает факт, что Токио придерживается фундаментального союза с Вашингтоном, который «принимается во внимание самым активным образом во всех без исключения их внешнеполитических контактах, не только в отношениях с Россией».

Ранее Лавров анонсировал встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке.

До этого глава МИД подчеркивал, что Москва не давала представителям Токио оснований заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях.

Он также уточнял, что Москва готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.

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