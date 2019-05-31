Лавров анонсировал встречу Путина и Абэ на полях саммита G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

По словам Лаврова, в рамках подготовки к встрече лидеров России и Японии министры иностранных дел и обороны двух стран подробно обсудили урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества, передает ТАСС.

«Сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки очередной встречи Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке 29 июня», – сказал глава МИД России.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам состоявшейся в Токио встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отметил, что «регулярные встречи глав МИД Японии и России являются большой движущей силой на пути к мирному договору».

По словам Коно, в ходе встречи с Лавровым министрам удалось обстоятельно обсудить вопрос мирного договора, в том числе моменты, по которым стороны расходятся в позициях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не давала представителям Токио оснований заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях. Он также уточнил, что Москва готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД