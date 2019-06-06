Малышева рассказала о природном механизме истребления женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа при помощи ожирения избавляется от женщин старше 50 лет.

По словам Малышевой, люди старше 50 лет не нужны природе, поэтому она создала много механизмов избавления от них. Самым эффективным, по ее словам, стало переедание, которому наиболее подвержены женщины.

«Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», – сказала Малышева в интервью Rambler News Service.

Телеведущая отметила, что ожирение сильно связано с увеличением риска инфаркта и инсульта, а также развитием разных видов рака, причем у женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди.

При этом телеведущая подчеркнула, что женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше чем мужчин. Это связано с отсутствием у женщин тестостерона, который, по ее словам, является главным жиросжигающим гормоном.

«Второе – у мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы – это главное место, где жиры сжигаются, именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира – митохондрии», – отметила Малышева.

Помимо этого, она добавила, что у женщин есть еще два отличия от мужчин, когда они более подвержены ожирению. Первый связан с периодом после родов, а второй – с климаксом. В эти периоды у женщин изменяется гормональный статус, из-за чего их организм хуже справляется с лишним весом.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что к 55-57 годам половина российских женщин страдают от ожирения. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил это тем, что «в России стало много еды, и этот период затянулся».

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой».