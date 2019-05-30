Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой».

Онищенко призвал не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, должен быть эффективным, передает Rambler News Service.

«Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – прокомментировал Онищенко недавнее исследование американских ученых о пользе интервальных тренировок. Эксперты выяснили, что у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть.

При этом бывший главный санитарный врач России обратил внимание, что пожилым людям можно нагружать себя физическими тренировками только при отсутствии проблем с сердцем.

Кроме того, Онищенко подчеркнул, что любой человек с избыточным весом находится либо в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания.

Накануне Онищенко рассказал газете ВЗГЛЯД, когда начнут выдавать больничные за «офисное выгорание».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему россияне стали дольше жить.