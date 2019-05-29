Онищенко рассказал, когда начнут выдавать больничные за «офисное выгорание»

«Очевидно и понятно, что это болезнь. Теперь у людей, которые страдают от нее, появляется правовая возможность лечиться и даже брать больничный», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал решение ВОЗ официально классифицировать «офисное выгорание» как болезнь.

«Раньше это можно было воспринимать как каприз, как хандру, но у людей умственного труда, творческой профессии – это достаточно частое явление. Такой человек вовсе не дурит или, как говорят в народе, не жирует. Так что решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принято в пользу таких людей», – сказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Существует Международная классификации болезней. Если заболевание попало в МКБ, это уже юридический документ. Это давно нужно было сделать. Выгорание – это порождение цивилизации. Однако получить больничный с таким диагнозом можно будет не скоро, ведь сначала врачей обучить надо», – добавил он.

Онищенко пояснил, что теперь и наш Минздрав должен утвердить решение ВОЗ. «Всемирная ассамблея здравоохранения проходит каждый год. Российская делегация тоже голосовала за это. Другое дело, как скоро теперь это удастся внедрить. Например, когда на Всемирной ассамблее принималась рамочная конвенция по борьбе с табаком, мы тоже активно участвовали в разработке, мы голосовали, однако ратифицировали эту конвенцию в числе самых последних. Сразу начали вставлять палки в колеса – это действовала курительная мафия, табачное лобби. В данном же случае, думаю, будут возражать больше страховые компании», – предположил Онищенко.

Как сообщила в среду «РГ», на Всемирной ассамблее здравоохранения (высшем руководящем органе ВОЗ), которая проходила 20-28 мая в Женеве, синдром эмоционального выгорания официально признан болезнью. Таким образом, ВОЗ поставила точку в многолетних спорах по этой проблеме.

Правда, официально это решение вступит в силу лишь через три года – с 1 января 2022 года, когда вступит в силу целиком новый каталог Международной классификации болезней (МКБ-11), новая редакция которого состоит из 55 000 заболеваний, симптомов и причин травм.

Теперь широко распространенное состояние стресса будет определяться как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться». Синдром станет основанием для получения медицинской помощи.