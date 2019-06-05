Роспотребнадзор назвал процент страдающих ожирением россиянок

Роспотребнадзор заявил, что к 55-57 годам половина российских женщин страдают от ожирения.

«В России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, при этом в группах 20-летних – около 5% мужчин и женщин», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что цифра удваивается к 27-29 годам, а к 55-57 годам достигает своего максимума. Что касается мужчин, этот диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам.

В сообщении ведомства говорится о росте детского ожирения: более 300 тыс. детей имеют этот диагноз. Избыточный вес отмечается у каждого пятого школьника.

Специалисты отмечают, что в рационе россиян много жира (на 15,3% выше нормы), мало белка (на 11,5% меньше), а также слишком большое количество простых углеводов.

Ранее сообщалось, что каждый третий мужчина в России страдает ожирением. Число мужчин с ожирением выросло почти в три раза за последние 15 лет.

Также специалисты ВОЗ установили, что дети, не находившиеся на грудном вскармливании, больше подвержены риску развития ожирения.