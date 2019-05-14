ВОЗ назвала основную причину детского ожирения

Специалисты выяснили, что дети, не находившиеся на грудном вскармливании, больше подвержены риску развития ожирения.

Ученые Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали данные о здоровье детей в 22 странах Европы, сказано на сайте организации.

Они установили, что из 13,7 млн детей крайнюю степень ожирения имели почти 400 тыс. При этом выяснилось, что наибольший показатель ожирения встречался среди детей, которые не находились на грудном вскармливании.

Так, из выборки 23% младенцев не получали грудного молока. Чаще всего это встречалось в Ирландии, Франции и на Мальте.

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения», – отметил директор отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья ЕРБ ВОЗ Бенте Миккельсен.

Эксперты ВОЗ рекомендуют прекращать грудное вскармливание не в год, а в два года или позже.

Ранее стало известно, что число россиян с избыточной массой тела увеличилось с 2011 года в два раза. По итогам прошлого года потребление сахара в России превысило установленную Минздравом норму почти в два раза – 39,4 килограмма на человека при норме 24 килограмма.