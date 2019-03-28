Россияне превысили норму потребления сахара в два раза в 2018 году

По итогам прошлого года потребление сахара в России превысило установленную Минздравом норму почти в два раза – 39,4 килограмма на человека при норме 24 килограмма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 кг на человека (норма – 73 кг). Отставание наблюдалось по молоку и молокопродуктам – 225,2 кг на человека при норме 325 кг, сообщает RT.

По словам научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, сейчас ведомство и Роспотребнадзор активно занялись снижением потребления сахара среди россин.

Специалист напомнила, что Всемирная организация здравоохранения уже давно признала избыточное потребление сахара серьезным риском для здоровья человека, наряду с солью и трансжирами. Тем не менее, многие россияне не задумываются об этом, не считают количество сахара в кондитерских изделиях, а также не обращает внимание на то, что многие готовые продукты в магазине содержат огромное количество сахара, подчеркнула она.

Тутельян призвала с детства прививать осторожное отношение к потребляемому сахару. Диетолог также напомнил, что неограниченное потребление сахара грозит развитием таких заболеваний, как сахарный диабет и ожирение.

Диетолог отметила, что недостаточное потребление молока связано с тем, что граждане мало знают об их пользе и часто отказываются от них в пользу менее полезных продуктов и блюд.

Ранее онкологи сообщили, что сахар является продуктом, употребление которого резко увеличивает риск возникновения рака.