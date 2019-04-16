В России вдвое выросло число заболеваний ожирением

Число россиян с избыточной массой тела увеличилось с 2011 года в два раза, рассказала замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«С 2011 года почти в два раза увеличились показатели заболеваемости ожирением взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела», – передает слова Брагиной ТАСС.

Она сообщила, что в возрасте 20 лет ожирением страдают около 5% населения. К 30 годам этот показатель равен 10%, а к 40 годам ожирением болеют уже 30% населения. Кроме этого, Брагина заявила о росте детского ожирения. По ее словам, при исследовании рациона питания россиян был выявлен избыток потребления жиров и углеводов и дефицит белка.

В марте сообщалось, что по итогам 2018 года потребление сахара в России превысило установленную Минздравом норму почти в два раза – 39,4 килограмма на человека при норме 24 килограмма.

Ранее Минздрав заявлял, что в 2017 году больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет, так как физическая активность в этом возрасте снижается, а пищевые привычки остаются прежними.