Каждый третий мужчина в России страдает ожирением

Число мужчин с ожирением выросло почти в три раза за последние 15 лет в России, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%, практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», – сказала Оксана Драпкина, сообщает РИА «Новости».

Она также назвала две главные причины ожирения – неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

«Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет, казалось бы, самое молодое население, но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе», – сказала терапевт, добавив, что сейчас людей окружает много рекламы, призывающей человека поесть, даже если он не голоден.

Главный терапевт Минздрава уточнила, что к набору веса больше склонны мальчики.

«Сам школьник по сравнению с началом этого века стал больше, и именно мальчики в большей степени подвержены тому, что они набирают вес. Наши научные разработки показывают, что если в детстве есть лишний вес и если он уже ассоциируется с повышенным давлением, то в 45 лет этот мужчина с лишним весом точно будет мужчиной с гипертонией», – сказала Драпкина, подчеркнув, что набор массы тела сохраняется практически на всю жизнь.

Однако на фоне других стран в России ситуация с детским ожирением обстоит лучше, так как в нашей стране не так распространен прием сладких напитков и дети ведут более активный образ жизни.

«Тем не менее ожирение среди подростков – это очень серьезная проблема», – заключила Драпкина, призвав информировать граждан о пользе и вреде тех или иных продуктов.

Ранее главный эксперт совета ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» назвала главные ошибки россиян в питании.

А специалисты ВОЗ установили, что дети, не находившиеся на грудном вскармливании, больше подвержены риску развития ожирения.