Каждый третий мужчина в России страдает ожирением

Взгляд
27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
Разделы

Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз, и как там изменится отношение к России? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...

Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 37 комментариев

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В ракету «Союз» после старта ударила молния
            Кремль напомнил позицию России по задержанным украинским морякамЭксперт указал на выгоду России результатов выборов в ЕвропеВ одесской колонии произошли массовые беспорядкиПутин поддержал проект глубоководного порта под Калининградом
            Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюNYT: В Европе усилился раскол из-за будущего ЕСКоломойский раскрыл причину конфликта с ПорошенкоКитай нанес ответный удар в торговой войне
            На главу района в Хакасии возбуждено дело за нападение на журналистаСтал известен лидер партии Зеленского «Слуга народа»Зеленский призвал Раду не портить законопроекты «коррупционными выходками»Киев оценил экономические потери от конфликта с Россией

            Главная тема


            Родилась новая Европа

            «красивое предложение»


            Погребинский объяснил призыв Коломойского объявить на Украине дефолт

            «стать народным героем»


            Познер ответил на вопрос, смог бы он застрелить Чубайса

            «проверка на прочность»


            Пример «активного скакания» на треснувшем мосту в Киеве подали братья Кличко

            Видео

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            моральный облик


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            бегство из страны


            Вымирание Украины поможет Зеленскому в борьбе с наследием Порошенко

            проект 22220 «Урал»


            Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            В ожидании референдума


            Дмитрий Родионов: Суть всех украинских властей одна – Антироссия

            Китай нам не друг


            Дмитрий Комиссаров: Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

            Ошибка на миллионы


            Никита Коваленко: Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Каждый третий мужчина в России страдает ожирением

            27 мая 2019, 14:07

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            Число мужчин с ожирением выросло почти в три раза за последние 15 лет в России, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

            «Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%, практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», – сказала Оксана Драпкина, сообщает РИА «Новости».

            Она также назвала две главные причины ожирения – неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

            «Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет, казалось бы, самое молодое население, но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе», – сказала терапевт, добавив, что сейчас людей окружает много рекламы, призывающей человека поесть, даже если он не голоден.

            Главный терапевт Минздрава уточнила, что к набору веса больше склонны мальчики.

            «Сам школьник по сравнению с началом этого века стал больше, и именно мальчики в большей степени подвержены тому, что они набирают вес. Наши научные разработки показывают, что если в детстве есть лишний вес и если он уже ассоциируется с повышенным давлением, то в 45 лет этот мужчина с лишним весом точно будет мужчиной с гипертонией», – сказала Драпкина, подчеркнув, что набор массы тела сохраняется практически на всю жизнь.

            Однако на фоне других стран в России ситуация с детским ожирением обстоит лучше, так как в нашей стране не так распространен прием сладких напитков и дети ведут более активный образ жизни.

            «Тем не менее ожирение среди подростков – это очень серьезная проблема», – заключила Драпкина, призвав информировать граждан о пользе и вреде тех или иных продуктов.

            Ранее главный эксперт совета ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» назвала главные ошибки россиян в питании.

            А специалисты ВОЗ установили, что дети, не находившиеся на грудном вскармливании, больше подвержены риску развития ожирения.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............