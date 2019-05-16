Названы основные ошибки в питании россиян

Россияне потребляют слишком мало овощей, фруктов и молочной продукции, но наблюдается избыток сахара, животного белка и жира, заявила главный эксперт совета ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева.

«Структура питания населения нашей страны оставляет желать лучшего. Мы не доедаем картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, также молока, молочных продуктов. Но, к сожалению, перебираем сахар, кондитерские изделия и животные продукты», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

Она отметила, что граждане России склонны потреблять много животного белка и жира.

Неправильное питание приводит к нарушению пищевого статуса, что чревато риском развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения, сахарного диабета, остеопороза и подагры, добавила специалист.

Лишний вес в России наблюдается примерно у 54% мужчин и 59% женщин, указала она.