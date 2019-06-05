В Саяно-Шушенском заповеднике остался последний снежный барс

На территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае браконьеры истребили практически всех ирбисов: в последнее время в фотоловушки попадает лишь один снежный барс.

«К 2019 году на территории Саяно-Шушенского заповедника постоянно регистрируется только одна особь снежного барса – самец по кличке Ихтиандр», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы заповедника.

«Ирбисы, начиная с 2008 года, периодически регистрировались на фотоловушках с различными ранениями. В 2013 году запечатлена самка, пострадавшая от браконьеров. На фото четко были видны следы ранений от петли, из которой животному чудом удалось выбраться. Однако от полученных травм она все же погибла. Всего она принесла 8 котят», – рассказали в заповеднике.

Всего в заповеднике обитала популяция примерно из 10-12 животных, которые занесены в Красную книгу. В течение нескольких лет другие барсы с ранениями также попадали в установленные фотоловушки. Через некоторое время все из них прекратили фиксироваться.

Администрация рассказала, что в мае 2019 года были обнаружены и обезврежены свыше 300 петель из стального троса, от которых страдали и ирбисы, и другие животные.

Отмечается, что с целью восстановления численности редкого животного из Таджикистана в заповедник привезли самца и самку. Сейчас их перемещения и состояние отслеживаются при помощи специальных спутниковых ошейников.

Ранее в горах Алтая школьникам впервые удалось сфотографировать снежного барса, который охранял свою добычу.