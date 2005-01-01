В горах Алтая сделали уникальное фото снежного барса

Участники экспедиции «По следам снежного барса», в которую вошли школьники и волонтеры, повстречали ирбиса на территории национального парка «Сайлюгемский» на Алтае. Им удалось сделать уникальный снимок с животным, охраняющим добычу.

Зверя встретили в горах, животное охраняло добытого на охоте горного барана, сообщает «Ura.ru».

«Редкий представитель семейства кошачьих заметил людей, однако не предпринял никаких попыток скрыться от них», – говорится в сообщении на сайте национального парка.

Краснокнижный хищник оказался подросшим котенком.

Встреча с ирбисом, произошедшая 29 мая, стала четвертой по счету в официальной статистике наблюдения. Примечательно, что запечатлеть хищника с добычей удалось впервые.

Юный участник экспедиции Михаил Метелев рассказал, что сбылась его мечта. «Нам удалось очень хорошо рассмотреть одного из всего 60 ирбисов, обитающих в России», – сказал он.

В экспедиции, проходившей с 24 мая по 1 июня, приняли участие четыре финалиста Всероссийского конкурса движения школьников «По следам снежного барса» в возрасте 15-16 лет. Школьники вместе с добровольцами и учеными прошли звериными тропами по заснеженным высокогорьям.

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и считается исчезающим видом во всех 12 странах, где еще обитает. По оценкам экспертов, на территории России насчитывается около 70-90 особей снежного барса, а на планете сохранилось не более 4 тысяч особей редкого хищника.