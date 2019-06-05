Разработчик «Лотоса» назвал сроки выпуска первых машин

Первую опытную партию самоходных артиллерийских орудий (САО) «Лотос» могут выпустить в 2020 году после успешных госиспытаний, сообщил заместитель главного конструктора «Лотоса» Дмитрий Мелихов.

«Надо понимать, что пока государственные испытания не пройдут, не будет речи о серийном изготовлении, полномасштабном. По поводу пробной партии вопрос может подняться. Пробная партия может быть выпущена (в 2020 году)», – ответил Мелихов на вопрос о серийном производстве «Лотоса» ТАСС.

Главный конструктор проекта Вениамин Счастливцев отметил, что САО готовится к предварительным испытаниям.

«Мы прошли сборочную стадию, машина впервые выехала из ангара, дальше будет отладка всех систем, готовимся к предварительным испытаниям», – уточнил он.

Он также отметил, что боекомплект «Лотоса» по сравнению с предшественником «Ноной» вырос вдвое.

В пресс-службе Ростеха сообщили, что широкой общественности представят «Лотос» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Лотос» – это развитие и замена проекта «Зауралец», который предполагал создание нового самоходного орудия для ВДВ. Основным орудием САО станет 120-миллиметровая пушка, у нее будет серьезно модернизирован выстрел.

Параллельно с «Лотосом» идет разработка новой машины управления артиллерией «Завет-Д». Обе машины можно будет транспортировать с помощью самолетов военно-транспортной авиации и десантировать с помощью парашютов.

Ранее в среду «Лотос» показали в действии. Первые изображения САО были опубликованы в январе 2019 года.

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