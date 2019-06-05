Новую самоходку «Лотос» показали в действии

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) продемонстрировал опытный образец 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос», показ состоялся на территории института в Подмосковье.

Машина проехала по территории предприятия, при этом было показано, как вращается башня, изменяется клиренс, опускается и поднимается орудие, передает ТАСС. САО также произвела холостой выстрел.

«Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО «Лотос». На данный момент, орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия», – процитировала пресс-служба Ростеха индустриального директора корпорации Сергея Абрамова.

«Лотос» разработан для повышения огневой мощи подразделений ВДВ и для замены стоящих на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона».

Машина базируется на шассии БМД-4М, масса составляет 18 тонн, максимальная скорость достигает 70 км/ч. Мощность двигателя – 450 л.с., запас хода САО –не меньше 500 километров.

Орудийный расчет «Лотоса» – это четыре человека, скорострельность орудия – 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы орудия достигает 13 километров.

Впервые изображение «Лотоса» было опубликовано в январе 2019 года.