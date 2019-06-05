Зеленский предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину остаться на своем посту, но тот отказался.

Отвечая на вопрос, как он относится к нынешним министрам, Зеленский назвал Павла Климкина профессиональным дипломатом. «Я предлагал ему остаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику», – сказал президент, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «1+1».

30 мая Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.