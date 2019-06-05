Зеленский предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

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5 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:03  |  vz.ru
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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«Секс со Сталиным» может принести России пользу

«Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — гласит официальное описание симулятораФото: Sex with Stalin/Boobs Dev
На осень назначен международный релиз новой компьютерной игры «Секс со Сталиным», в рамках которой «вождя народов» можно будет соблазнять или пытать. Заведомо провокационная идея кажется не только наглой, но и попросту отвратительной. Тем не менее, даже из такой провокации можно попытаться извлечь некоторую пользу для нашей страны. Подробности...
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Что означают слова Трампа о «бегстве русских из Венесуэлы»

Российские военные советники остаются в ВенесуэлеФото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press
«Российские специалисты массово покидают Венесуэлу». Такими заявлениями сегодня бросаются не только крупные американские СМИ, но и президент США Дональд Трамп. Насколько достоверны подобные утверждения, как они связаны с переговорами Москвы и Вашингтона – и почему все эти вбросы делаются именно сейчас? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
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Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
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Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно – в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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            Зеленский предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

            5 июня 2019, 13:13

            Текст: Алина Назарова

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            Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину остаться на своем посту, но тот отказался.

            Отвечая на вопрос, как он относится к нынешним министрам, Зеленский назвал Павла Климкина профессиональным дипломатом. «Я предлагал ему остаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику», – сказал президент, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «1+1».

            30 мая Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

            Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.


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