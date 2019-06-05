Эксперт указал на общественную поддержку Беглова в Петербурге

«Появление штаба поддержки врио губернатора Санкт-Петербурга это сугубо общественная инициатива. Это означает, что у Александра Беглова действительно есть сторонники и поддержка на уровне жителей Санкт-Петербурга», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя начало работы штаба поддержки врио губернатора.

«Как можно оценить общественную инициативу, да еще и не разрушительного содержания? Что является природой такой поддержки понятно. Это прагматичный выбор и для этого есть рациональные основания», – директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Напомним, что 30 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Накануне стало известно, что штаб общественной поддержки Беглова на выборах возглавили пять сопредседателей, представляющих различные сферы городской жизни. В их числе главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

Говоря о создании штаба, как о прагматичном выборе петербуржцев, Потуремский отмечает: «Взять, например, ситуацию с работой Беглова по снижению тарифов. С точки зрения простых жителей, то, что власть может не только повышать и вводить дополнительные выплаты, а наоборот оптимизировать, улучшать и даже снижать тарифы, это воспринимается – если не как чудо, то уж точно как неожиданные действия».

Кроме рациональной оценки, «платить меньше – это хорошо», есть и очень значимый эмоциональный отклик, разрыв шаблона. Это не соответствует предыдущему опыту в отношениях власти и населения города, считает политолог. Такие вещи работают на Беглова и формируют его общественную поддержку среди жителей Санкт-Петербурга.

«Повестка предстоящих губернаторских выборов – это жизнь города, решение его проблем и так далее. С этой точки зрения, у Беглова очень большой задел, – указывает Потуремский. – За период, который он находится у власти,

врио губернатора Санкт-Петербурга удалось сделать даже сверх ожиданий жителей города.

Бюджет, работа по развитию экономической сферы, инфраструктурные решения, инвестиционные проекты, транспорт, туристический кластер и так далее, можно долго перечислять. В этом смысле программа Беглова на виду и она уже подтверждена конкретными результатами, это не на уровне деклараций».

Аналитик считает маловероятным, что кто-то из оппозиционных политиков сможет предложить более проработанные и качественные проекты в области развития города.

«Скорее всего, этого не произойдет, – прогнозирует Потуремский. – Для оппозиции на предстоящих выборах остается очень узкое поле, где ее представители могли бы конкурировать с Бегловым. Я прогнозирую, что оппозиция, скорее всего, будет уходить в большие политические темы – говорить про свободу слова, про политическое устройство страны вообще и так далее»

«В этом смысле у избирателей будет выбор. Беглов с его конкретными подходами и результатами, которые можно потрогать, и которые точно ведут к улучшению качества жизни или оппозиция с рассуждениями о том, что такое миссия страны, политическая система и так далее. Мне кажется, в этих условиях, большинство будет на стороне Беглова», – отмечает эксперт.