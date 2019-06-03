В Петербурге заморозят рост тарифов ЖКХ

Рост тарифов ЖКХ в Петербурге в июле составит 0,4% вместо допустимых 4,5%, об этом стало известно в ходе заседания членов городского правительства у врио губернатора города Александра Беглова.

«Мы провели инвентаризацию и посмотрели, что у нас есть соответствующие резервы как минимум для того, чтобы заморозить повышение тарифов», – сказал Беглов, передает ТАСС.

По поручению Беглова комитет по тарифам Санкт-Петербурга совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ и контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга провели работу по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций.

Как уточнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, «в целом движение по воде, по теплу, по электроэнергии привело к тому, что совокупный платеж жителей города на коммунальные услуги с 1 июля не увеличится: впервые при том уровне, который установлен федеральным законодательством – индекс 4,5%, у нас получилось меньше 1% – 0,4%».

Председатель городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин отметил, что в результате проверки ресурсоснабжающих организаций были выявлены необоснованные расходы или расходы, которые по закону не должны учитываться при формировании тарифов. Ранее сообщалось, что за счет оптимизации работы «Водоканала Санкт-Петербурга» городу удалось выявить нецелевые расходы на 500 млн рублей, которые сказывались на тарифах на воду.

Беглов отметил, что в дальнейшем работа по инвентаризации и снижению тарифов будет продолжена. При этом он сказал, что снижение тарифов не должно сказаться на качестве работы инженерных систем.

Координатор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков сообщил, что пересмотр тарифов на ЖКХ позволит оптимизировать расходы на ремонт и строительство сетевой инфраструктуры.

«Аудит всех существующих тарифов на коммунальные услуги, инициированный правительством города, позволит высвободить часть средств в существующем тарифе, снизить их для потребителей и в то же время увеличить расходную часть ремонтных работ, расширяя адресно-инвестиционную программу. Считаю, необходимо провести ревизию тарифов, расходных статей и степени выполнения инвестиционных программ всех ресурсоснабажющих предприятий Петербурга. Исходя из сформированных данных, можно рассчитать, на сколько процентов стоит сократить субсидии компаниям, речь может идти о десятках миллиардов рублей. Сегодня основная проблема заключается в закрытости тарифообразования даже для правоохранительных органов», – отметил Воронков.