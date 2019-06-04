Семак стал одним из сопредседателей штаба поддержки Беглова на выборах

Штаб общественной поддержки Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга возглавили пять сопредседателей, представляющих различные сферы городской жизни, в их числе главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

На первом заседании штаба Беглов отметил, что для продолжения работы необходимо создать команду, передает ТАСС.

«Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой. Сопредседателями штаба стали исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев», – назвал Беглов имена сопредседателей штаба, представляющих различные сферы городской жизни Санкт-Петербурга.

«Пять сопредседателей – у нас есть и культура, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественная организация. С такими помощниками будем двигаться вперед», – отметил Беглов на заседании штаба общественной поддержки.

Напомним, 30 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

«Я решил выдвигаться не от какой-то партии, а как самовыдвиженец, потому что считаю, что все программы хороши, и их надо учитывать – программы различных политических партий, общественных движений, отдельных жителей – и делать одну общую хорошую программу для развития нашего города. А быть приверженцем какой-то одной программы, связывать себя политическими контактами, наверное, это неправильно», – объяснил Беглов свое решение, выступая перед участниками штаба поддержки.

Всего к настоящему моменту документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 15 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД