Стали известны возможности системы ядерного возмездия «Периметр»

Советско-российская система ядерного возмездия «Периметр» не перестанет быть эффективной даже в случае размещения в Европе американских ракет средней дальности, заявил бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Созданная в советские времена система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» на Западе известна как «Мертвая рука». Минувшей осенью СМИ написали со ссылкой на Есина, что «Периметр» якобы окажется неэффективным в случае размещения новых американских ракет в Европе.

В беседе с РИА «Новости» генерал посетовал, что не сведущие в вопросе журналисты исказили его высказывание, которое сводилось к тому, что «когда «Периметр» сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после удара агрессора».

«На самом же деле система «Периметр» способна выполнить свою главную задачу – обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке. Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств», – сказал Есин.

Сейчас система, по его словам, «модернизирована, вполне работоспособна и эффективна».

«Периметр» задействуется только в чрезвычайных условиях, когда в результате превентивного ядерного удара агрессора выведены из строя все центральные командные пункты государственного и военного управления, которые управляют стратегическими ядерными силами России, пояснил генерал.

По словам Есина, предназначение и главная ценность «Периметра» – «гарантированно обеспечить нанесение Россией ответного ядерного удара по агрессору в самой тяжелой обстановке».

Более подробные сведения о характеристиках «Периметра» не сообщаются из-за особой секретности проекта.

Ранее Есин сообщил, что США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут разместить свои ракеты в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а затем и в Европе.

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