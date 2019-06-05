США понадобились «беспрецедентные меры» для импорта полезных ископаемых

Соединенные Штаты примут «беспрецедентные меры» для обеспечения поставок стратегических и наиболее значимых видов полезных ископаемых, говорится в заявлении министра торговли США Уилбура Росса.

«Федеральное правительство [США] примет беспрецедентные меры для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты не были отрезаны от этих стратегических полезных ископаемых», – заявил министр торговли США в связи с публикацией доклада об импорте стратегических ресурсов, передает ТАСС.

«Стратегические полезные ископаемые часто не учитывают, но современная жизнь без них была бы невозможна», – отметил глава ведомства.

В докладе министерства торговли США отмечается, что в настоящее время Соединенные Штаты в значительной степени зависят от импорта стратегических полезных ископаемых.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подготовило список полезных ископаемых, импорт которых критически важен для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов, включая уран, титан и редкоземельные элементы.

«Эти стратегические полезные ископаемые являются необходимыми компонентами для бесчисленного множества устройств, на которые полагаются миллионы американцев, включая смартфоны, самолеты, компьютеры и системы навигации GPS, а также такие экологически чистые технологии, как ветряные турбины, энергосберегающее освещение и аккумуляторы гибридных транспортных средств», – подчеркнули в министерстве торговли.

В докладе ведомства приводятся «рекомендации по продвижению в области исследований и разработок, увеличению внутренней активности в цепочке поставок, рационализации процесса выдачи соответствующих разрешений и стимулированию роста американской рабочей силы в сфере стратегических полезных ископаемых».

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