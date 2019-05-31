Торговая война США и Китая дала России шанс на рынке редкоземельных металлов

Торговая война между США и Китаем дает России шанс стать одним из главных поставщиков редкоземельных металлов, сообщает Bloomberg.

Сейчас, по данным США, на долю России приходится менее 2% мирового производства в данной сфере, но она владеет четвертыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире. К 2023 году могут запустить два соответствующих проекта, но с ними возникли «задержки», передает Bloomberg.

Так, «ТриАрк Майнинг» совместно с Ростехом настроены на добычу 14 тыс. тонн феррониобия и 16 тыс. тонн оксидов редкоземельных металлов в год (10% мировой добычи).

А «Техноинвест Альянс» нацелен на добычу тантала и ниобия, а также оксидов редкоземельных металлов (около 1 тыс. тонн руды в год).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в торговой войне с США Китай может воспользоваться господством на мировом рынке редкоземельных металлов.