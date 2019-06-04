Экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину запретили выезд за границу из-за задолженности по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Александр Добровинский.

Добровинский сообщил, что «Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц», передает «Интерфакс».

При этом у него «накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу».

Во вторник Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Андрея Аршавина с супругой Алисой Аршавиной (Казьминой).

Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.

Ранее сообщалось, что Алиса Аршавина написала на своего мужа заявление в управление ФСБ. Также она решила нанять охрану из-за угроз со стороны мужа.

До этого женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что Аршавин отобрал у нее Mercedes GL 350 и грозился посадить в тюрьму. Информацию подтверждал ее адвокат.