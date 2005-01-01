Адвокат жены Аршавина подтвердил заявление в полицию

Жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса действительно написала на него заявление в полицию из-за угроз, сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Моя клиентка писала, да, совершенно верно. Алиса Аршавина обратилась в правоохранительные органы. Там было много угроз», – цитирует Добровинского РИА «Новости».

Он уточнил, что заявление было написано 11 февраля на имя начальника ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник стало известно, что Алиса Аршавина написала на экс-футболиста заявление в полицию, в котором обвинила его в том, что он отобрал у нее Mercedes GL 350 и пригрозил посадить в тюрьму.