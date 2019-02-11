Жена заявила на Аршавина в полицию из-за угроз

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса написала на экс-футболиста заявление в полицию, в котором обвинила его в том, что он якобы отобрал у нее Mercedes GL 350 и пригрозил посадить в тюрьму, сообщают СМИ.

По словам Алисы Аршавиной, футболист при пособничестве неких людей отобрал у нее Mercedes GL 350. Также в заявлении говорится, что Аршавин якобы пытается ее запугивать, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления смс-сообщений, пугает меня лишением свободы («тюрьмой»), возбуждением против меня уголовных дел», – говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Аршавин во вторник подал в мировой суд заявление о расторжении брака.

Также приводится комментарий адвоката Аршавина Павла Волошина, который утверждает, что не верит в подачу этого заявления Алисой Аршавиной, так как супруги могут решить все полюбовно.

Официально пара не развелась, однако фактически рассталась накануне Нового года, пишет «МК». У Алисы и Андрея Аршавиных есть общий ребенок.

Футболист расстался и с первой супругой, от которой у него три ребенка. В январе он впервые за пять лет встретился с этими детьми, а незадолго до этого экс-супруга Юлия Барановская в своей книге резко отзывалась об Аршавине.