Аршавин впервые за пять лет увиделся со своими детьми

Российский футболист Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской, сообщают СМИ.

Аршавин опубликовал в Instagram фотографию с детьми, сопроводив ее комментарием: «Мои клоны! Люблю вас!».

В сториз также опубликована фотография двоих сыновей, идущих впереди Аршавина, с подписью «идем на тренировку», пишет StarHit.

Представители Аршавина в августе 2016 года утверждали, что он встретился с детьми, но Барановская опровергла это сообщение.

В сентябре 2018 года она заявила, что дети не виделись с отцом пять лет.

Напомним, Барановская написала книгу «Проверено мной – все к лучшему», в которой рассказала о домашнем насилии, якобы имевшем место со стороны футболиста.

Футболист девять лет состоял в отношениях с Барановской, от которой ушел, когда она ждала третьего ребенка.

5 января сообщалось, что Аршавин развелся с супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками, которых он катал на лошадях.