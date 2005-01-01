Алиса Аршавина написала на мужа заявление в ФСБ

Супруга футболиста Андрея Аршавина – Алиса Аршавина – написала на него заявление в управление ФСБ, сообщают СМИ.

Алиса ранее уже написала на него заявление в полицию, а теперь подала в ФСБ. В тексте заявления она описывает угрозы, по ее словам, поступающие от мужа, пишет портал Super.

В заявлении описывается, что Алисе Аршавиной якобы регулярно угрожают неизвестные, также рассказывается о встрече, когда футболист приехал с людьми, демонстрировавшими удостоверения УФСБ, чтобы оказать на нее давление. Алиса Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства, и провести в их отношении должностную проверку.

Портал публикует фотографии заявления, поданного в ФСБ.

Накануне сообщалось, что Алиса Аршавина решила нанять охрану из-за угроз со стороны мужа.

До этого она обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что Аршавин отобрал у нее Mercedes GL 350 и грозился посадить в тюрьму. Информацию подтвердил ее адвокат. По его словам, бракоразводный процесс супругов начнется 26 февраля.