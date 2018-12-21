Назначена дата начала бракоразводного процесса Аршавина

Мировой суд в Санкт-Петербурге в феврале начнет бракоразводный процесс бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Аршавиной Александр Добровинский.

«Бракоразводный процесс начнется 26 февраля», – цитирует Добровинского РИА «Новости».

Он уточнил, что заявление о разводе Аршавин подал в начале февраля.



По словам адвоката, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее 1 млн евро. На каком основании экс-футболист выдвигает супруге такие требования, ему неизвестно.



Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

В начале января Алиса Аршавина говорила, что «давно развелась» с мужем, комментируя скандал, разгоревшийся из-за сообщений СМИ о посещении футболистом стриптиз-клуба и его конной прогулки.