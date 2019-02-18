Жене Аршавина понадобилась охрана из-за угроз со стороны супруга

В связи с угрозами со стороны футболиста Андрея Аршавина его супруга Алиса решила нанять охрану, сообщил ее адвокат Александр Добровинский.

«Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе. Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает», – цитирует «СтарХит» слова Добровинского.

Он отметил, что супруга Аршавина обеспокоена поступающими с его стороны угрозами и боится за свою безопасность.

Напомним, жена Аршавина обратилась в полицию с заявлением, где сообщила, что Аршавин отобрал у нее Mercedes GL 350 (оставил только детское кресло) и грозился посадить в тюрьму. Эту информацию подтвердил ее адвокат, добавив, что официальный бракоразводный процесс супругов начнется 26 февраля.

Адвокат утверждает, что Аршавин не только отобрал у его подзащитной автомобиль, но и требовал на неизвестных основаниях 1 млн евро.

Ранее Аршавин впервые за пять лет увиделся со своими детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской, от которой он ушел во время третьей беременности. С дочкой своей последней жены Алисы он сейчас не общается.