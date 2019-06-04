Кремль разрешил Турции не уведомлять Россию о переговорах с США по С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Турции и США по созданию рабочей группы для разрешения разногласий по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Турция не должна уведомлять [Россию о создании рабочей группы], это не наше дело», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что Москва должна выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию. Представитель Кремля подчеркнул, что Турция может обсуждать свои планы «с любыми третьими сторонами».

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана создать совместную рабочую группу для обсуждения разногласий, связанных с приобретением Анкарой С-400.

До этого, 21 мая, Вашингтон выдвинул Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции «непозволительными».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.