Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетике

Соединенные Штаты рассчитывают, что Европа будет выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России, заявил госсекретарь США Майк Помпео на полях бизнес-саммита в Гааге.

По словам Помпео, в США надеются, «что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», передает ТАСС.

«Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта Россия будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах. (...) Надеемся, что Европа примет правильное решение», – заявил глава Госдепа в интервью нидерландской телекомпании RTL.

Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за «Северного потока – 2» или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что «никогда не говорит о санкциях» до их введения.

Напомним, 21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В Кремле сравнили поведение Соединенных Штатов на энергетическом рынке с временами Дикого Запада, выразив уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

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