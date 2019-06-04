Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетике

Взгляд
4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 03:28  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
Перейти а раздел…

Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН
            Трамп заявил о выводе Россией «своих людей» из ВенесуэлыНационалисты раскритиковали пресс-секретаря Зеленского за защиту памятника ЖуковуОпубликованы фото подбитого в Ливии «самого защищенного» броневикаРоссия резко снизила экспорт нефти на Украину
            Спасенный спецназовцем Белянкиным мужчина рассказал о дракеМВД заявило о тысячах заявлений на российский паспорт от жителей ДонбассаБританская сценаристка удивилась отсутствию негров в «Чернобыле»Сборная России по футболу победила со счетом 6:0
            Матвиенко возмутилась новыми украинскими правилами написания русских фамилийОпубликовано видео с моментом убийства спецназовца Белянкина«Коммерсанту» за злоупотребление свободой информации грозит штраф в 1 млн рублейЖена российского футболиста рассказала, как ее муж болел против сборной России на ЧМ

            Главная тема


            Кучме поручили Донбасс вместо пенсии

            зарубежное присутствие


            В Госдуме и Совфеде удивились словам Трампа о «выводе россиян» из Венесуэлы

            судьба человека


            Вексельберг заявил о кризисе в личной жизни из-за санкций США

            мастера фотошопа


            Навального высмеяли за фейковую фотографию аэропорта Мурманска

            Видео

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            «Разрулить» не вышло


            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Коммунизм в Бундестаге


            Игорь Мальцев: Климатическая бомба в головах

            Расстрел демократии


            Алексей Алешковский: Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            на ваш взгляд


            Как вы поступите, увидев массовую драку?

            Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетике

               4 июня 2019, 02:31
            Фото: Danil Shamkin/ZUM/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Соединенные Штаты рассчитывают, что Европа будет выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России, заявил госсекретарь США Майк Помпео на полях бизнес-саммита в Гааге.

            По словам Помпео, в США надеются, «что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», передает ТАСС.

            «Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта Россия будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах. (...) Надеемся, что Европа примет правильное решение», – заявил глава Госдепа в интервью нидерландской телекомпании RTL.

            Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за «Северного потока – 2» или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что «никогда не говорит о санкциях» до их введения.

            Напомним, 21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В Кремле сравнили поведение Соединенных Штатов на энергетическом рынке с временами Дикого Запада, выразив уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток – 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............