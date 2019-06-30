Россия отказалась экспортировать новейшее оружие

В ближайшее время Россия не собирается продавать зарубежным странам новейшее оружие, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на телеканале «Россия 1».

«Это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем», – приводит его слова РИА «Новости».

Чемезов допустил возможность того, что когда-то в будущем Россия начнет его экспортировать, но усомнился, что это произойдет в ближайшем будущем.

Он уточнил, что зарубежные партнеры не обращались к России за новым вооружением, так как понимают, что Москва не станет его продавать.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений сообщил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» поступят в войска в ближайшие годы.

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