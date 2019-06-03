Детей с ВИЧ отказались пустить на турбазу в Нижегородской области

На туристической базе «Новинки» в Нижегородской области персонал отказал в проживании группе из 50 человек с ВИЧ, рассказала директор благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.

«Группе из 50 ВИЧ-положительных человек, среди которых и дети, и взрослые, 2 июня отказали в размещении на турбазе «Новинки». Вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых такой диагноз», – сообщила Кузьмичева.

При этом администратор турбазы подтвердила отказ обслуживать туристов с ВИЧ-инфекцией из-за опасений сотрудников, передает «Интерафкс».

По его словам, группа планировала заехать на базу 7 июня и остановиться там на двое суток.

«Год назад мы организовывали заезд группы на ту же турбазу, играли в пейнтбол, и все было нормально. Этот отказ был удивителен, (он) говорит о невежестве людей», – добавила директор фонда.

Она отметила, что фонд занимается помощью людям с ВИЧ с 2009 года. В том числе организация постоянно проводят семинары о том, какими путями может передаваться этот вирус.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что сейчас проводится проверка, а в ближайшее время запланирован семинар для сотрудников базы с целью просвещения о вирусе и путях его передачи.

Также на 5 июня запланировано совещание с директором фонда, представителями туристической базы и детского омбудсмена региона.