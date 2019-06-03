Госдума обвинила Косово в полном пренебрежении международным правом

Госдума считает задержание сотрудников миссии ООН в Косово полным пренебрежением международным правом, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косове», – передает его слова ТАСС.

Володин назвал вторжение спецназа самопровозглашенного Косово на севере края «провокационным шагом, направленным на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем».

«Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников Миссии ООН в Косове, включая гражданина Российской Федерации, как полное пренебрежение международным правом. ООН должна заявить позицию, от ее решительности, конкретных действий зависит не только ее авторитет, но и мир на Балканах», – заявил Володин.

Володин также назвал недопустимым поведение ЕС и США. По его мнению, именно это привело к росту напряженности в регионе, а сейчас подрывает «многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах», передает РИА «Новости».

Он добавил, что внятной реакции со стороны Евросоюза не последовало, и это ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной.

«Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность», – подчеркнул Володин.

Напомним, российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков 28 мая получил тяжелые травмы во время операции полиции Косово на севере края и в Метохии.

Его отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Позже власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата. В ООН заявили о незаконности этих действий со стороны Приштины.