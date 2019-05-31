ООН заявила о незаконности объявления россиянина персоной нон грата в Косово

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал объявление сотрудника организации россиянина Михаила Краснощекова персоной нон грата в непризнанном Косово.

«Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН», – заявил Хак, передает ТАСС.

Также он отметил, что организация будет защищать дипломатический иммунитет россиянина.

28 мая Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами.

Избитого россиянина отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. власти Косово объявили сотрудника ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата. На это заявление отреагировали в МИД России.