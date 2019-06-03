Россиянам предложили сократить выходные и праздничные дни

Сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский заявил, что в России нужно сократить половину праздничных и выходных дней.

Это позволит россиянам больше зарабатывать, пояснил Журавский в комментарии Ura.ru.

«Экономическая ситуация в стране не располагает к веселью. Люди и сами не очень довольны частыми каникулами – они же теряют деньги, хотя готовы трудиться в это время. Проще говоря, гулянка идет за счет граждан», – отметил эксперт.

Он добавил, что в стране чересчур много праздников, которые «выбивают из колеи».

«Половину праздничных дней можно безболезненно сократить, лучше прибавить работникам к отпуску лишние два-три дня, люди будут довольны. А то каникулы для многих – это сплошная пьянка и деградация», – сказал Журавский. Он сказал, что в России можно урезать новогодние и майские праздники.

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