Следующие новогодние каникулы предложено сократить

Министерство труда и соцзащиты предложило в 2020 году сократить число новогодних выходных с десяти дней до восьми по «техническим причинам».

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть соответствующий проект. Если документ будет одобрен, он пойдет на подпись премьер-министру, передает «Российская газета».

Дни с 1 по 8 января будут нерабочими, и они как раз совпадают с Трудовым кодексом. На начало недели выпадут 30 и 31 декабря (понедельник и вторник), поэтому к выходным относиться не будут.

В прошлом году эти даты выпали на субботу и воскресенье и автоматически продлили россиянам отдых.

Кроме того, поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается 4 и 5 января (суббота и воскресенье) перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

В 2020 году в честь Дня защитника Отечества выходные предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня – с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда – с 1 по 5 число, Дня победы – с 9 по 11 мая, Дня России – с 12 по 14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.