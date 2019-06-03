Шнуров высказался о рэп-баттлах

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла стал неинтересен и уже умер.

«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий – я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», – заявил музыкант в интервью журналу ПМЭФ, передает РИА «Новости».

Шнуров также отметил, что его просили сочинять гимны городов.

«Это я оставлю на пенсию, когда мне уже совершенно будет нечем занять голову. Как бабушки решают в электричках кроссворды, так и я начну писать гимны городам», – сказал артист.

Напомним, Шнуров объявил о роспуске его музыкальной группы «Ленинград». По его словам, группа полностью реализовала себя в России, а возможности развиваться за пределами страны нет из-за формата группы.