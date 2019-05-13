Шнуров объявил о роспуске «Ленинграда»

Группа «Ленинград» полностью реализовала себя в России, возможности развиваться за ее пределами у нее нет из-за формата, поэтому коллектив прекратит свое существование, сообщил фронтмен группы Сергей Шнуров.

«Группировка «Ленинград» за время своего существования собрала вообще все, что возможно, получила какие возможно уже премии. И вот этим объездом стадионов мы ставим уже большую жирную точку, потому что дальше стремиться уже некуда. Ввиду того, что мы русскоязычная группа и очень русские, конечно, ни о каком мировом господстве речи уже быть не может, а здесь мы уже сделали все», – передает его слова RNS.

Он не исключил, что вообще может уйти из музыки после роспуска коллектива, передает ТАСС.

«Вы зря говорите, что Сергей Шнуров не может существовать вне музыки. Я помню себя в детском саду – я не играл ни на чем, не пел никаких песен, кроме «Елочки», – сказал Шнуров.

Стадионный тур «Ленинграда» пройдет в девяти городах России – в Калининграде, на стадионе «Открытие-Арена» в Москве, в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Группа «Ленинград» создана в 1997 году.

В марте Шнуров уже говорил, что стадионный тур станет последним для музыкального коллектива, однако не исключал, что снова соберет группу.