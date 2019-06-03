Умер актер Геннадий Матвеев

Заслуженный артист России Геннадий Матвеев умер на 74-м году жизни.

«1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев», – сказано на сайте Союза кинематографистов России.

Уточняется, что похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12.00.

В союзе также отметили, что «Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам».

Геннадий Матвеев родился в 1946 году. После окончания Щукинского театрального училища, играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театре «Современная опера», в Центре им. Вс. Мейерхольда и других.

В 1980-е годы работал в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши», где играл сказочных героев. Матвеев также писал стихи и песни.

В его творческой биографии более 80 фильмов, среди которых «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта» и другие.

В апреле в Москве похоронили актера Алексея Булдакова.