В Москве похоронили Алексея Булдакова

Народный артист России Алексей Булдаков, умерший на прошлой неделе на 69-м году жизни, похоронен на Троекуровском кладбище.

Похороны актера прошли под сопровождение почётного караула и военного оркестра, также под гимн России был дан тройной залп, передает ТАСС.

Ранее в московском Доме кино состоялась церемония прощания с Булдаковым, на которой присутствовали коллеги друзья и коллеги актера Леонид Якубович, Всеволод Шиловский, Симон Осиашвили, Владимир Еремин, Виктор Бычков, Александр Тютрюмов.

Напомним, Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни во сне из-за оторвавшегося тромба.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение творчество Булдакова имело для российского общества.