Умер Алексей Булдаков

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», – передает ТАСС слова представителя гильдии.

Булдаков известен по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и других картинах.

26 марта ему исполнилось 68 лет.

Он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969), работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. Затем в течение семи лет работал актером Театра-студии при киностудии «Беларусьфильм», в 1993 году переехал в Москву.

Первая роль в кинематографе – в фильме «Сквозь огонь» в 1982 году. Знаменитым стал по роли генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995) и других сериях этой картины.